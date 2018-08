Margot Robbie le dará vida a Sharon Tate en nuevo filme de Tarantino

La décima película de Quentin Tarantino llevará por título Once Upon a Time in Hollywood y se centrará en el asesinato de la popular actriz Sharon Tate —quien fue esposa del director Roman Polanski y tenía un embarazo de ocho meses y medio en el momento de su muerte— por “La Familia”, una secta liderada por el músico y criminal Charles Manson.

La encargada de dar vida a Sharon Tate será la actriz australiana Margot Robbie, que ha compartido en su cuenta de Instagram la primera imagen del rodaje, ya caracterizada como el personaje que va a interpretar. La imagen ha alcanzado gran notoriedad en las redes sociales que han aclamado el look de Robbie como Tate, que en el momento de su asesinato era una de las grandes promesas de Hollywood.

Pero Robbie no ha sido la única que ha descubierto su outfit de rodaje, Leonardo DiCaprio, otro de los protagonistas de la nueva película de Tarantino publicó hace semanas una imagen caracterizado junto a su compañero de reparto Brad Pitt. DiCaprio dará vida a la estrella de un western televisivo venido a menos y Pitt intepretará a su doble. El personaje de DiCaprio además es vecino de Tate por lo que se podría ver envuelto de una manera o de otra en los sucesos acaecidos la madrugada del 9 de agosto de 1969.

Fuente: Sin Embargo