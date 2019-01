Margot Robbie le dará vida a Barbie en el live action de la muñeca más famosa del mundo

Es oficial. Margot Robbie le dará vida a Barbie, así lo dio a conocer Mattel y Warner Bros, quienes firmaron recientemente una asociación para llevar por primera vez la versión live-action de la popular muñeca a la pantalla grande.

“Este proyecto es un gran comienzo para nuestro acuerdo con Ynon y Mattel Films”, expresó Tobby Emmerich, presidente de Warner Bros en un comunicado. “Y Margot es la productora y la actriz ideal para dar vida a Barbie en la gran pantalla, de forma fresca y relevante para los espectadores de hoy”.

Anteriormente la película la iba a hacer Sony, y Amy Schumer había sido elegida para protagonizar la cinta, con fecha de estreno en junio de 2018, pero se retiró en 2017.

“Lamentablemente, ya no puedo comprometerme con Barbie por algunos conflictos. La película es muy prometedora, y Sony y Mattel han sido grandes socios. Me siento mal, pero espero ver a Barbie en el cine”, explicó Schumer.

Mientras que un portavoz de Sony dijo: “Respetamos y apoyamos la decisión de Amy. Esperamos traer a Barbie al mundo y compartir actualizaciones sobre el casting y los cineastas pronto”.

Se desconoce si Mattel mantendrá el guión original y aún no hay fecha de estreno, por lo que habrá que esperar para ver a Margot como Barbie; sin embargo, en los próximos meses se podrá ver a la australiana en Once Upon a Time in Hollywood.

Fuente: Sin Embargo