Madre de Dave Grohl escribe libro sobre madres que rockean

La madre del músico Dave Grohl, ex-baterista de Nirvana y actual vocalista de Foo Fighters, escribió un libro el cual ambos, Virginia y Dave Grohl, presentaron durante el Los Angeles Tmes Festival of Books.

El libro se titula From Cradle To Stage: Stories From The Mothers Who Rocked And Raised Rock Stars (De la cuna al escenario: Historias de las madres que rockean y que críaron estrellas de rock), y fue lanzado el 25 de marzo. En él, Virginia documenta su propia experiencia como una “mamá rockeadora” e incluye entrevistas con madres de otros famosos, como Pharrel Williams, Amy Winehouse y Dr. Dre.

Durante la presentación, David contó una anécdota de su adolescencia, cuando su madre lo llevó a un famoso club de jazz en Washington para celebrar su cumpleaños. Como “regalo de cumpleaños”, Virginia le pidió a su hijo que se uniera al grupo súper-experimentado (y mucho más viejo) de jazzistas en el escenario, pese a lo embarazoso que eso era para Dave.

Durante una entrevista reciente, Virginia Grohl admitió que cuando su hijo se hizo famoso, estaba preocupada porque Madonna lo engatusara.

También recalcó sobre su reacción cuando Kurt Cobain se suicidó en 1994. “Alguien vino y me dijo y, por supuesto, los chicos ya estaban reaccionando. Fue un shock, pero no estaba sorprendida. Las cosas estaban tan mal y ya antes habían pasado cosas. Yo estaba preocupada por David… perder a un amigo de una manera tan horrible y perder una carrera.”

Como sea, Virginia agregó que nunca creyó que su hijo “sería destruido por eso”, porque “es una persona tan positiva”.

Fuente: Excélsior