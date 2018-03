Lynda Carter revela que fue víctima de acoso

En una entrevista para The Daily Beast la actriz Lynda Carter, quien interpretó a la Mujer Maravilla en la serie de los años 70 habló sobre algunas de las experiencias durante su carrera en las que fue víctima de acoso sexual por parte de sus compañeros y superiores. Lo anterior lo publicó el diario Vanguardia.

En particular habló de un hombre cuyo nombre no quiso revelar pero que se trata de alguien que violó a muchas personas y que ya está sufriendo las consecuencias de sus actos.

“Él ya está acabado. No hay razón para añadir más”, explicó al medio la actriz, “no hay nada legal que pueda hacer, ya lo investigué. Sólo soy otra cara en la muchedumbre y no quiero que esto sea sobre mí, porque no es acerca de mí. Es acerca de él siendo escoria”.

Aseguró también sobre una ocasión que en el set de “La Mujer Maravilla” un camarógrafo hizo un agujero en su camerino para espiarla y explicó que nunca reportó estos incidentes debido a que no tenía a quien contarle “¿a quién puedes contarle más que a tus amigos y círculo cercano?… Era la única forma del protegerse, a través del cotilleo”.