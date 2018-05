‘Luis Rey hacía las aberraciones más terribles’: Andrés García

Ahora Andrés García declaró la semana pasada que Luisito Rey pidió a Arturo El Negro Durazo —en ese entonces jefe del Departamento de Policía y Tránsito del DF— desaparecer a la madre de Luis Miguel. “(Luisito Rey) era mala persona, era un perfecto hijo de su pelona, él no respetaba a nadie, tomaba ventaja de todo el mundo, unas cosas muy sórdidas que quería hacerle unas barbaridades a Marcela, terribles, y yo le dije no, yo no puedo hacer eso”, dijo el actor en entrevista con el programa radiofónico Todo para la mujer.

Al ser preguntado sobre el tipo de “barbaridades” que cometía contra Basteri, como golpearla o desaparecerla, Andrés García respondió: “Peor que eso, ya de hecho se lo había pedido él a Durazo, y Durazo me dijo a mí ‘Oye, este cabrón anda pidiendo hacer eso’, y le había comentado él a Durazo que después me iba a pedir ayuda a mí y Durazo le dijo que no”. Según relató el actor, cuando Luisito Rey se lo platicó a él, le respondió: “Esto es una barbaridad, maestro, cómo vas a hacer eso, es más se lo voy a decir a Luis Miguel ahora que venga”. García aseguró que cuando se lo platicó al intérprete, éste se mostró apenado. “Qué vergüenza me hace pasar mi padre”, dijo García que le respondió El Sol.