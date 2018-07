‘Luis Miguel no me llevó ni a la esquina, su avión barato no llegaba ni a Guadalajara’: Roberto Palazuelos

La telenovela Luis Miguel-Roberto Palazuelos sigue danso mucho de que hablar, pues después de que en un episodio Luis Miguel, la serie se le fue a la yugular a Palazuelos, pues lo pintó como un wannabe que siempre soñó con ser como el cantante y viajó a costa del cantante.

Las redes sociales estallaron en críticas en contra de Palazuelos y lo más tranquilo que le dijeron fue que era un “trepador”, pero se llegó el momento del derecho de réplica y vía telefónica con la revista Quién!, Palazuelos fue contundente: “Luis Miguel no me llevó ni a la esquina”.

“Todo el escándalo este de que dizque me peleo con Luis Miguel y que me dice unas cosas y yo le digo otras… eso no sucedió, no es cierto. No sé por qué inventan esas cosas. De entrada, te voy dar un dato bien interesante: (la telenovela) Muchachitas fue en 1991 y esa escena la están situando en 1989. Están diciendo que yo invité a Micky a una fiesta al Baby ‘O a festejar Muchachitas, cuando la telenovela se hizo mucho más adelante. Es una mentira. Yo nunca hice una fiesta de celebración de Muchachitas, nunca le dije a Luis Miguel lo que según le dije en la serie y él nunca me dijo a mí eso. Es más, yo nunca me pelee con él en la vida”.