Luego de Endgame, un artista revela un concept art de Thanos acompañado de los Eternos

Parece que Marvel quería ofrecer un anticipo de su Fase 4 en las dos últimas películas de Vengadores. Ha salido a la luz un concept art inédito de Endgame en el que puede verse a Thanos acompañado de los Eternos, poderosos personajes cósmicos que serán clave en el nuevo ciclo cinematográfico de la Casa de las Ideas.

El artista Ryan Lang compartió en su cuenta de Instagram un revelador diseño en el que puede verse a un jovencísimo (y menos musculado) Thanos, rodeado de una familia de Eternos. Lang, en su publicación, comentó que Marvel le pidió que “visualizara cómo se verían los Eternos al lado de una versión joven de Thanos”. “Creo que iba a haber un flashback en alguna escena”, explicó.

Parece que Lang reveló información de más, ya que en seguida borró la instantánea y la explicación del Concept Art, lo que no ha impedido que se haya propagado como la pólvora en redes sociales.

Concept art of Thanos and his family. May Be We Can See Young Thanos In The Eternals Movie.#theeternals #Marvelindia pic.twitter.com/TyflpzGLtv

— Marveltalk (@Marveltalk01) June 3, 2019