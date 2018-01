Louis Tomlinson dona $10 mil dólares para ayudar a pagar cirugía de una fan

Louis Tomlinson mostró mucho amor a una de sus fans donando $10 mil dólares del costo del servicio médico.

Ryle Sanford, de 9 años, tiene una rara malformación en el cerebro llamada esquizencefalia bilateral de labios cerrados, que finalmente causa parálisis cerebral, de acuerdo con la página de recaudación de fondos de YouCaring que organizaron sus padres. La página también menciona que Rylee adora “Zayn, Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson, Liam Payne”, entre otras celebridades.

Después de que la página brindó su atención, Tomlinson hizo la donación con el mensaje “Te lo envío con todo el amor! Louis X”

Donate if you can 🙏🏽 Big love to you Rylee ! https://t.co/p1Mti2VsZh pic.twitter.com/1mI5eOt9VR — zayn (@zaynmalik) January 10, 2018



Él no fue el único ex miembro de One Direction en mostrar su apoyo. Zayn Malik tomó su cuenta de Twitter para compartir la causa, y escribió ” “Haz una donación si puedes, grande amor para Rylee”, llevando así un aumento en las donaciones.

Desde entonces, los padres de Rylee publicaron en el sitio de YouCaring, que está a solo $ 2,500 de su meta de $ 15,000, agradeciendo a los Directioners por su apoyo: “Estamos eternamente agradecidos por los miembros y fanáticos de 1D. Nunca podemos agradecer a todos lo suficiente por las donaciones y las acciones “.

Fuente: Vanguardia