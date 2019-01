Los hermanos Russo resucitarán a Frigga, madre de Thor, para la película de Avengers: Endgame

Marvel Studios ha dado una sorpresa por partida doble al revelar dos nuevas incorporaciones al elenco de Avengers: Endgame. Actualmente los hermanos Russo están ultimando los reshoots del film, a los que se han unido nada menos que Ken Jeong (Community, ¿Qué pasó ayer?) y un rostro conocido para los fans de la Casa de las Ideas.

Lo de Jeong ha sido toda una sorpresa, y se espera que se haya unido sólo para las escenas adicionales, según informa Revenge of the Fans, ya que no aparecía en el elenco principal. Pero sin duda la gran noticia es el regreso de Renee Russo al Universo Cinematográfico Marvel, donde interpreta nada menos que a Frigga, la madre del todopoderoso Thor.

Frigga sólo ha aparecido en la primera y la segunda película de Thor, donde murió a manos de los elfos oscuros, y desde entonces no se ha sabido nada de ella. Parece que los hermanos Russo han decidido rescatar al personaje, ya sea para un flashback o para uno de los sonados viajes al pasado que incluirá el film.

Endgame reunirá al elenco más grande de personajes hasta la fecha en el Universo Marvel, una hazaña que los Russo ya cumplieron dos veces, con Civil War y con Infinity War. Diez años de películas culminan con la cuarta entrega de Avengers, y todo el Universo marvelita estará presente para la ocasión.

Todos los rumores apuntan a que Endgame incluirá viajes en el tiempo, agujeros de gusano e incluso realidades alternativas, todo fruto de Reino Cuántico. Y es que el caso de Russo no es único, ya que también Frank Grillo ha sido confirmado para volver como Crossbones, el villano que murió al comienzo de Civil War.

También se rumorea que John Slattery ha firmado algunas secuencias como Howard Stark, el padre de Iron Man, mientras que lo más probable es que Hayley Atwell retome su papel como Peggy Carter, el auténtico amor de Steve Rogers.

Si todas las especulaciones y rumores son correctos, la segunda batalla contra Thanos se extenderá a lo largo de varias décadas en el tiempo, revisitando algunos de los momentos más importantes de Marvel. Pero nada de esto será oficial hasta el 26 de abril de 2019, fecha de estreno prevista para Avengers: Endgame.

Fuente: Sin Embargo