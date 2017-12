Los Ángeles se llena de carteles que implican a Meryl Streep en un escándalo sexual por su silencio

Un grupo de artistas callejeros anónimos han hecho amanecer las calles de Los Ángeles con diversos carteles con la foto de la actriz estadounidense Meryl Streep junto al productor de Hollywood Harvey Weinstein. En la imagen, los ojos de Streep aparecen cubiertos con una franja roja en la que se puede leer “Ella lo sabía”, informa la revista The Hollywood Reporter.

La actriz de 69 años ha sido recientemente acusada de estar al tanto de los abusos sexuales contras actrices ejercidos por Weinstein a lo largo de décadas y no contarlo a nadie ni hacer nada para evitarlo.

Lol! Love it. #SheKnew Of course she did. Wouldn’t be surprised if she slept her way to the top. Too many kiss her ass. At least Madonna can be honest about it, she used men as much as men used her. Fair play.

Los carteles han aparecido —entre otros lugares— en las cercanías del estudio de cine 20th Century Fox, que lanzará próximamente la película ‘The Post: Los oscuros secretos del Pentágono’ con Streep como una de los protagonistas; y en las inmediaciones de la casa de la actriz en Pasadena (California).

“Tu silencio es el problema”

La actriz Rose McGowan, quien alega que fue violada por Weinstein, afirmó esta semana en Twitter que actrices como Meryl Streep “trabajaron felizmente” con Weinstein, a quien McGowan se refirió como “un cerdo monstruoso”. “Tu silencio es el problema”, señaló McGowan. El tuit, en el que también acusó a Streep de “hipocresía”, fue posteriormente eliminado.

En respuesta, Streep afirmó que nunca fue invitada a una habitación de hotel por el productor y que “no conocía los delitos de Weinstein “ni en los años 90, cuando la atacó a ella [a McGowan], ni en las décadas siguientes, cuando siguió atacando a otras”.

“No me quedé callada de forma deliberada. No lo sabía. No apruebo tácitamente la violación”, recalcó la actriz ganadora de cuatro premios Óscar.

McGowan fue una de las primeras en denunciar los acosos y violaciones que venían ocurriendo entre bastidores en Hollywood. En un primer momento, la actriz reveló que en 1997 fue violada por un productor cinematográfico, pero no llegó a dar ningún nombre.

En octubre pasado, Weinstein fue acusado de múltiples casos de acoso sexual: entre sus supuestas víctimas se encontraban nombres como Angelina Jolie, Cara Delevingne o Léa Seydoux. Tras estallar el escándalo, varias estrellas de Hollywood más se sumaron a las acusaciones contra el productor.