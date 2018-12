Llega cuarta temporada de Club de Cuervos en los estrenos de Netflix para enero

El inicio del año tendrá grandes estrenos entre ellos la cuarta temporada de “Club de Cuervos” la cual se estrenará el 25 de enero.

En cuestión de películas Netflix lucirá entre su catalogo a la ganadora del Oscar a Mejor Película y Mejor Guión original en 2016 “En primera plana”.

Aquí ter dejamos el resto de la novedades:

Series

• Comediantes del Mundo: México – 1º de enero

• ¡A ordenar con Marie Kondo! – 1º de enero

• Godzilla: el devorador de Planetas – 9 de enero

• Cuando los héroes vuelan – 10 de enero

• Titans – 11 de enero

• Sex Education – 11 de enero

• American Crime Story: el asesinato de Gianni Versace – 17 de enero

• Grace & Frankie: Temporada 5 – 18 de enero

• Star Trek: Discovery: Temporada 2 – 18 de enero

• Club de Cuervos: Temporada 4 – 25 de enero

• Unbreakable Kimmy Schmidt: Temporada 4 (Parte 2) – 25 de enero

• Kingdom – 25 de enero

Películas

• En Primera Plana – 1º de enero

• Vida Improvisada – 1º de enero

• Orgullo, Prejuicio y Zombies – 1º de enero

• La Langosta – 1º de enero

• Lionheart – 4 de enero

• La Última Carcajada – 11 de enero

• El quinteto de la muerte – 14 de enero

• La verdad oculta – 15 de enero

• Girl – 18 de enero

• IO – 18 de enero

• Duelo de Titanes – 21 de enero

• El quinto poder – 28 de enero

Documentales y Especiales

• Tierra de cárteles – 1º de enero

• Sebastian Maniscalco: Quédate con hambre – 15 de enero

• Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes – 24 de enero

• The Story of us with Morgan Freeman: Temporada 1 – 27 de enero

• Conan Without Borders: Temporada 1 – 31 de enero

Niños

• Una serie de Eventos Desafortunados: Temporada 3 – 1º de enero

• Mulan – 14 de enero

• Zootopia – 15 de enero

• High School Musical – 15 de enero

• Trolls: ¡No pierdas el ritmo!: Temporada 5 – 18 de enero

• La película Pokémon: ¡Yo te elijo! – próximamente