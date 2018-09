Lily Allen revela en su libo que fue víctima de abuso sexual

La cantante británica Lily Allen reveló los detalles de un asalto sexual que dijo haber sufrido en 2015 por parte de un alto ejecutivo de la industria musical que la emborrachó con tequila para luego aprovecharse de ella, según aseguró la artista en una entrevista concedida al diario The Guardian en el marco de la promoción de su libro autobiográfico My Thoughts Exactly (Exactamente mis pensamientos).

Según relata, todo ocurrió durante un encuentro de trabajo, donde el empresario —cuyo nombre no fue revelado por la vocalista por razones legales— la engañó para embriagarla. Al día siguiente, Allen no podía recordar las circunstancias en que había regresado a su casa, por lo cual tuvo un mal presentimiento. Sin embargo, la cantante decidió ignorar ese hecho y se reunió nuevamente con él, volviendo a tomar alcohol en exceso hasta que el hombre la llevó a su habitación de hotel para que durmiera.

“Me desperté a las 5 de la mañana porque sentí a alguien que presionaba su cuerpo desnudo contra mi espalda”, detalló. “Yo también estaba desnuda” e incluso “sentí como alguien intentaba colocar su pene en mi vagina mientras cacheteaba mi trasero como si fuera la estriper de un club”, relató la cantante.

“Me aparté lo más rápido posible y salté fuera de la cama, llena de un sentimiento alarmante” tras lo cual “me vestí con prisa y salí corriendo de su habitación”, prosiguió Allen, que concluyó que en la industria musical “proliferan los abusos sexuales“.

Fuente: Sin Embargo