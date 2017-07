Laura Bozzo se entera de infidelidad por TV

A Laura Bozzo, de 65 años, le pasó lo mismo que ella hace con sus visitantes al aire: en un programa que se transmitía en vivo, el presentador reveló detalles ocultos de su relación de más de 16 años, informó El Gráfico.

Durante el programa peruano ‘Beto a Saber’, el conductor llamó a Laura por teléfono y le contó que Cristian Suárez, con quien ella sostiene un noviazgo, le ha sido infiel en más de una ocasión con una mujer llamada Adriana Amiel, una argentina de 50 años que vive en Miami.

Con imágenes que demuestran la infidelidad, el presentador afirmó que la relación con la otra mujer lleva aproximadamente dos años, lo que respondería a los tantos viajes ‘relámpago’ que ha realizado Suárez a Miami.

Ante la confesión de Betto, ella respondió al aire: “Yo no he terminado aún con Cristian o por lo menos no tengo idea de esta relación, no tenía la menor idea. Le deseo lo mejor y si él quiere tener esa relación, pues que le vaya muy bien. Una mujer sola puede salir adelante, siempre he dicho que es mejor que una mujer se entere que un hombre la engaña, pues qué bien darme cuenta. Nunca necesité de un hombre para llegar donde estoy”.

Dos días después de la entrevista, Laura rompió el silencio y afirmó en entrevista telefónica al programa peruano ‘Amor, Amor, Amor’, que dentro de poco piensa viajar a París “y caminaré por los campos Elíseos, con alguien de la mano también”.