Las primeras fotos de Once Upon a Time in Hollywood, de Quentin Tarantino, son reveladas

Ya están aquí las nuevas imágenes de Once Upon a Time in Hollywood, la novena película de Quentin Tarantino. Una batería de instantáneas que muestran por primera vezimágenes del propio filme y que también revelan nuevos detalles del rodaje.

Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Al Pacino y Margot Robbie son algunas de las rutilantes estrellas que protagonizan la película de Tarantino que, con los tremendos asesinatos de “La Familia” de Charles Manson como telón de fondo, escudriña el Hollywood de los años sesenta y setenta.

La ficción dirigida por Tarantino se desarrolla en la ciudad de Los Ángeles, durante 1969, en pleno auge del movimiento hippie en Estados Unidos. Rick Dalton, al que da vida DiCaprio, es el protagonista del filme, una vieja estrella del western televisivo que quiere dar el salto al cine.

Brad Pitt interpretará a Cliff Booth, el doble que siempre acompañaba a Dalton para rodar las escenas más arriesgadas de sus películas, y con quien pretende dar el salto al cine dentro de un Hollywood que ninguno de los dos reconocen.

Margot Robbie encarna a Sharon Tate, esposa de Roman Polanski y vecina de Rick Dalton. Tate fue una de las víctimas más famosas de Charles Manson, homicida confeso que, con ayuda de sus acólitos, quitó la vida a varias mujeres en 1969.

Una de ellas fue la esposa de Polanski. Damon Herriman encarnará al famoso asesino en serie en Once Upon a Time in Hollywood y también en Mindhunter, la serie de David Fincher en Netflix.

Once Upon a Time in Hollywood completa su elenco de nombres con Kurt Russell, Tim Roth, Dakota Fanning, James Marsden, Emile Hirsch, Scoot McNairy y Margaret Qualley, entre otros muchos. El estreno está previsto para el 26 de julio de 2019.

