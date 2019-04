Las portadas de las bandas Iron Maiden, Motörhead, Judas Priest y Slayer hechas rompecabezas

¿Quién dijo que el rock no podía ser un juego? La marca inglesa Rock Saws ha sacado a la venta una colección de merchandising muy específico para los seguidores del metal y del hard rock. No es el típico producto en forma de camiseta o de zapatillas. Esta vez, los rompecabezas son los protagonistas.

La colección de rompecabezas reúne varias ediciones específicas con las carátulas más reconocibles y míticas de los grandes grupos de heavy metal, tres de cada agrupación. Entre ellos, discos de Iron Maiden, Motörhead, Slayer y Judas Priest.

Rompecabezas del álbum “Seasons In The Abyss” de Slayer (1990). Foto: PlasticHead

Rompecabezas del álbum “The Number of the Beast” de Iron Maiden (1982). Foto: PlasticHead

Rompecabezas del álbum “Painkiller” de Judas Priest (1990). Foto: PlasticHead

Rompecabezas del álbum “Orgasmatron” de Motorhead(1986) Foto: PlasticHead

Los discos hechos rompecabezas de Iron Maiden son “The Number of the Beast” (1982), “Somewhere in Time” (1986) y “Powerslave” (1984). De Slayer, están disponibles rompecabezas de “Reign In Blood” (1986), “South Of Heaven” (1988) y de su quinto álbum “Seasons In The Abyss” (1990). Motörhead cuenta con “Overkill” (1979),”Bomber” (1979) y “Orgasmatron” (1986). Por último, la selección de Judas Priest ha “despedazado” las portadas de “Defenders Of The Faith” (1984), “Ram It Down” (1988) y “Painkiller” (1990).

Los diferentes modelos están a la venta en Rock Saws, con unas quinientas piezas por cada puzzle y de gran calidad (39×39 cm).

Fuente: Sin Embargo