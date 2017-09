Las polémicos dichos de una top model sobre el rol de las mujeres casadas

Mientras muchas de las mujeres de la industria del entretenimiento alzan su voz para terminar con el machismo de manera definitiva, la top model australiana Miranda Kerr sorprendió con unas declaraciones sobre su rol como esposa de Evan Spiegel, fundador de Snapchat.

En una entrevista a la revista The Edit, Kerr dijo controvertidas frases al aseverar que las mujeres necesitan arreglarse y cuidar el vestuario para complacer a sus hombres.

“Me gusta que mi marido se sienta masculino. Mi abuela me enseñó que los hombres son visuales y que tienes que hacer un pequeño esfuerzo. Así que cuando Evan llega a casa, me aseguro de llevar un bonito vestido y de que las velas estén encendidas”, reveló la ex mujer del actor Orlando Bloom.

Con estas declaraciones, Kerr ha dejado entrever que es una “mujer tradicional” no muy acorde con los prototipos actuales y con quien ha publicado libros dirigidos a mujeres jóvenes con títulos como Empower Yourself y Treasure Yourself.

Las declaraciones de la modelo no sorprendan tanto. Años atrás afirmaba que “los hombres se sienten importantes cuando les pides ayuda en vez de pensar que puedes con todo sola”.

El ex ángel de Victoria’s Secret está casada con el empresario desde el pasado mes de mayo. Es madre del pequeño Flynn, fruto de su relación con Bloom.

Fuente: Infobae