Las películas de Marvel están llenas de bromas, en concreto una cada minuto

Si eres un fan de las películas de superhéroes habrás notado que todas -pero en especial las de Marvel- se han llenado en sus últimas entregas de chistes, momentos jocosos y bromas por doquier, a veces hasta un tanto forzadas.

Muchos seguidores achacan esta presencia de bromas -y seguramente con razón- a la compra de Marvel por parte de Disney en 2009. Desde entonces nos ha llegado la explosión del género, pero también la sublimación del héroe que deja de hacer cosas serias para soltar un chascarrillo, con Deadpool como su principal representante.

Películas de la última generación como Guardianes de la Galaxia 2 o Thor Ragnarok han explotado esta faceta hasta el extremo, ¿pero cuánto en concreto? El diseñador australiano George Hatzis ha contado cuántos chistes se dan en las películas de Marvel, y el resultado es aún más exagerado del que esperas.

Según una infografía que ha publicado en su página web, las bromas en las películas de Marvel han ido aumentando con el paso de los años, hasta encontrarnos con una media de cada 1 minuto y 13 segundos en la última fase.

Número total de bromas en las películas de Marvel. Foto: visu.info vía as.com

A la cabeza se encuentra Spiderman: Homecoming con una broma cada 44 segundos, y en última posición El Increíble Hulk con una broma cada 4 minutos y 11 segundos. Pero no, no busques a Deadpool porque al ser parte del universo de los X-Men y por lo tanto producidas hasta la fecha por FOX (recientemente comprada por Disney), no entra en el conteo.

Fuente: AS México