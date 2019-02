Las diez películas más esperadas que llegan a Netflix durante 2019 y que no te puedes perder

Con más de 200 producciones originales, las películas de Netflix han pasado a ser uno de los principales atractivos de la plataforma. La variedad de géneros es también uno de sus platos fuertes, y títulos tan dispares pero exitosos como Roma o Bird Box: A ciegastienen cabida en su catálogo.

Incluso el servicio de streaming podría comenzar a cosechar premios esta temporada con sus largometrajes originales gracias, cómo no a la ya mencionada cinta de Alfonso Cuarón que se perfila como una de las grandes favoritas a los Óscar.

Con más de 90 filmes en el horizonte para 2019, es difícil elegir lo mejor de Netflix, pero esta lista recoge los estrenos más esperados de la plataforma.

CLOSE

Close narra la historia real de la guardaespaldas más demandada, Jacquie Davis, quien ha protegido a estrellas como Nicole Kidman o J.K. Rowling. Noomi Rapace encarna a la protectora, que se encargará de servir a la heredera de una inmensa fortuna interpretada por Sophie Nélisse. Aunque su relación no tendrá un buen comienzo, ambas tendrán que ser un equipo para enfrentarse a unos secuestradores y salir con vida. Dirigida por Vicky Jewson, el filme está disponible desde el pasado 18 de enero.

VELVET BUZZSAW

Después de Nightcrawler, Dan Gilroy dirige de nuevo a Jake Gyllenhaal en esta cinta, que oscila entre la comedia y el terror. La película narra la historia de unas pinturas que cobran vida para vengarse de la codicia y el capitalismo en el mundo del arte. A juzgar por el tráiler, Gyllenhaal dará vida a un pretencioso experto en arte, y compartirá pantalla con la actriz Toni Colette. Velvet Buzzsaw se estrenará el 1 de febrero.

TRIPLE FRONTIER

Triple Frontier, dirigida por J.C Chandor, será una de las películas más grandes de Netflix hasta la fecha. Con un reparto estelar que incluye a Oscar Isaac, Ben Affleck, Charlie Hunnam, Garrett Hedlund y Pedro Pascal, Triple Frontier narra la historia de un grupo de antiguos miembros del ejército que se unen para robar a un capataz más de 75 millones de dólares.

La Triple Frontera del título se refiere a la zona entre Paraguay, Argentina y Brasil, una tierra considerada peligrosa por la corrupción. El filme se estrenará el próximo 15 de marzo.

THE IRISHMAN

Tal vez no sea la película más esperada de Netflix, sino una de las más esperadas del año. En The Irishman, Martin Scorsese se reunirá con Robert De Niro y Joe Pesci, además de dirigir a Al Pacino por primera vez.

Con un enorme presupuesto de 200 millones de dólares, más del doble de lo gastado en El lobo de Wall Street, promete ser de las películas más especiales de la carrera del director. Robert De Niro dará vida a un funcionario vinculado a la mafia que participó en el asesinato del líder sindical Jimmy Hoffa, interpretado por Al Pacino. The Irishman será la primera película de Joe Pesci en 9 años.

Además de grandes estrellas, la cinta cuenta con un inmenso trabajo de efectos especiales, ya que algunas escenas requirieron rejuvenecer a los actores hasta 30 años.

SIX UNDERGROUND

Desde su inicio como director de acción, el estilo de Michael Bay se ha convertido en uno de los más imitados de Hollywood. Basada en el guión de Paul Wernick y Rhett Reese, Six Underground promete ser el comienzo de una franquicia de Hollywood completamente nueva con la estrella de Deadpool, Ryan Reynolds, en el papel principal.

Contará la historia de seis multimillonarios que deciden fingir su propia muerte para comenzar un escuadrón de vigilantes con el fin de acabar con los peores criminales del mundo. Junto a Reynolds estarán Ben Hardy, Adria Arjona, Dave Franco, Mélanie Laurent, Corey Hawkins y Manuel Garcia-Ruffo.

POLAR

Basada en los cómics de acción sobre un sicario internacional llamado Kaiser Black, Polar promete ser una historia sombría y misteriosa con mucha diversión y sangre, ambientada en un frío paisaje del norte. Mads Mikkelsen protagonizará la cinta junto a Vanessa Hudgens, Kathryn WInnick y Matt Lucas.

Además, Deadmau5 ha sido el encargado de componer la banda sonora original. Su lanzamiento está previsto para el 25 de enero.

THE LAUNDROMAT

Desde que terminó su retirada temporal, Steven Soderbergh ha estado más ocupado que nunca. Basada en el libro Secrecy World: Inside the Panama Papers, The Laundromat representará el notable trabajo realizado por un grupo de periodistas para desenterrar los 11 millones y medio de archivos que sacudieron el mundo financiero.

Con guión adaptado por Scott Z. Burns, autor de El ultimátum de Bourne y Contagio, The Laundromat promete ser un thriller vibrante sobre una conspiración internacional. El increíble reparto incluye a Meryl Streep, Gary Oldman, Antonio Banderas, David Schwimmer y Matthias Schoenaerts.

THE PERFECTION

Adquirida por Netflix después de su estreno en el Fantastic Fest el año pasado, The Perfection sigue a una violonchelista, encarnada por Allison Williams, que regresa a la escuela que la entrenó para descubrir que otra mujer ha tomado su lugar.

Un relato sobre la competitividad al más puro estilo Black Swan, dirigido por Richard Shepherd, y que ya cuenta con una calificación alrededor del 80% en Rotten Tomatoes.

THE HIGHWAYMEN

The Highwaymen da una vuelta de tuerca a la historia de Bonnie y Clyde, narrándola desde el punto de vista de los rangers de Texas que los persiguieron y atraparon. Kevin Costner y Woody Barredo darán vida a los policías en esta cinta dirigida por John Lee Hancock. Su estreno está previsto para el 29 de marzo.

THE BOY WHO HARNESSED THE WIND

Basada en el libro homónimo de William Kamkwamba, la película relata la historia de un inventor malauí que se hizo famoso en su país de origen al construir una turbina de viento para suministrar de energía su propia casa con piezas de bicicleta y otros materiales que se encontraba en el desguace.

La película, que llegará a Netflix a finales de este año, marca el debut como director de Chiwetel Ejiofor.

Fuente: Sin Embargo