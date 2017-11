Las audiencias de Netflix ya no son tan secretas

En comparación con otros éxitos recientes es un poco más que el estreno de la octava temporada de The Walking Dead (15 millones en sus primeros tres días) en AMC y que el episodio final de la séptima temporada de Juego de tronos (14,8 millones en tres días sin contar su servicio de streaming) en HBO. Y se queda un poco por detrás de estrenos de cadenas generalistas, como The Big Bang Theory (22 millones de espectadores) en CBS, The Good Doctor (19 millones) en ABC o This is Us (17,8 millones) en la cadena NBC. Según Nielsen, durante el primer fin de semana desde el estreno de Stranger Things cada capítulo de la segunda temporada fue seguido por al menos cuatro millones de personas. 361.000 personas vieron la temporada completa el mismo día del estreno y 4,6 millones a lo largo del fin de semana.

Desde Netflix han dicho que los datos de Nielsen “no son precisos, ni se acercan”. Tras conocerse la información de Stranger Things, una portavoz de la plataforma digital ha bromeado con que los números no eran muy correctos: “Sus matemáticas deben de ser del Mundo del Revés”, ha dicho en referencia a la dimensión alternativa y siniestra de la serie. Nielsen recoge sus datos a través de mediciones hechas con un software de reconocimiento de audio en los aparatos de televisión, por lo que no mide los espectadores que ven las series en sus ordenadores portátiles, tabletas o teléfonos móviles. Esto anima a pensar que las cifras publicadas de Stranger Things son en realidad aún mejores.