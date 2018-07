Las 35 películas y series que estrenará Netflix en agosto

Agosto está por comenzar y Netflix ya tiene listos sus estrenos para que disfrutes de tus fines de semana con unas ricas palomitas y excelente compañía.

Entre las películas y series que encontrarás en el catálogo de esta plataforma de streaming destaca la mexicana, “Camino a Marte”, estelarizada por Camila Sodi y Luis Gerardo Méndez; y para los más pequeños, “La vida secreta de tus mascotas”.

Películas

De tal padre. Viernes 3

Perdida. Jueves 9

La sociedad literaria y del pastel de cáscara de papa de Guernsey. Viernes 10

El paquete. Viernes 10

Camino a Marte. Viernes 10

Un espia y medio. Sábado 11

A war: La otra guerra. Domingo 12

Big fish & Begonia. Viernes 17

A todos los chicos de los que me enamoré. Viernes 17

Avenida Cloverfield 10. Viernes 24

The after party. Viernes 24

Las leyes de la termodinámica. Viernes 31

Series

The Blacklist, temporada 5. Domingo 5

Better call Saul, temporada 4. Martes 7

Ray Donovan, temporada 5. Martes 7

El menú de los millonarios. Viernes 10

Insatiable. Viernes 10

La casa de las flores. Viernes 10

(Des)encanto. Viernes 17

Marlon, temporada 2. Miércoles 22

The innocents. Viernes 24

Gul. Viernes 24

Ozark, temporada 2. Viernes 31

Ultimate beastmaster México: La supervivencia del más fuerte. Viernes 31

Documentales y especiales

Zion. Viernes 10

Sanz: Lo que fui es lo que soy. Sábado 18

The investigator: a british crime story, temporada 2. Domingo 19

Seguir para creer. Jueves 23

Por el poder de Grayskull: La historia definitiva de He-Man y los amos del universo. Viernes 24

Kids

Marvel- Iron Man y Capitán América: Héroes Unidos. Miércoles 1

Dinotrux-Supercargados, temporada 3. Viernes 3

Voltron: El defensor legendario, temporada 7

La vida secreta de tus mascotas. Martes 14

Pinky Malinky. Viernes 17

Trolls: ¡No pierdas el ritmo!, temporada 3. Viernes 24

Fuente: Excélsior