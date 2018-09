Lanzan trailer oficial de “Dark Phoenix”

A dos días de haberse filtrado el adelanto de Dark Phoenix, final y oficialmente llega el primer adelanto, informó SDPnoticias.

En la nueva cinta los X-Men se enfrentan a un enemigo formidable y poderoso, a uno de los suyos: Jean Grey.

“Durante una misión de rescate en el espacio, Jean casi muere cuando es alcanzada por una misteriosa fuerza cósmica. Una vez que regresa a casa, esta fuerza no solo la hace infinitamente más poderosa, sino mucho más inestable. Luchando con esta entidad dentro de ella, Jean desata sus poderes de maneras que no puede comprender ni contener. Con ella fuera de control y lastimando a los que más ama, comienza a desentrañar la misma tela que mantiene unidos a los X-Men. Ahora, con esta familia desintegrada, deben encontrar una manera de unirse, no solo para salvar el alma de Jean, sino para salvar a nuestro planeta de los alienígenas que desean armar esta fuerza y gobernar la galaxia.”

Dark Phoenix se estrenará 14 de febrero de 2019.

Esta incluye las actuaciones de Michael Fassbender, Nicholas Hoult, James McAvoy, Jennifer Lawrence, Tye Sheridan, Sophie Turner y Jessica Chastain, entre otros.