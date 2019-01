Lanzan trailer de “Spider-Man: Lejos de casa”

Cuando aún tenemos en cartelera la animada ‘Spider-Man: Un nuevo universo’ (‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’), sin duda una de las grandes alegrías del cine de superhéroes de los últimos años, Sony y Marvel han presentado el esperado primer tráiler de ‘Spider-Man: Lejos de casa’ (‘Spider-Man: Far From Home’).

Peter Parker (Tom Holland) y sus amigos viajan a Europa durante las vacaciones de verano. Sin embargo, el joven superhéroe apenas podrá descansar: Peter tendrá que aceptar una misión especial de Nick Fury (Samuel L. Jackson) para destapar el misterio detrás de unas criaturas que están causando desastres por todo el continente…

Evidentemente, ese “misterio” al que se refiere la sinopsis es el villano al que interpreta Jake Gyllenhaal, un fichaje curioso ya que, como saben los fans, estuvo cerca de dar vida al mismísimo Peter Parker a las órdenes de Sam Raimi. Gyllenhaal es la gran novedad en un reparto al que, además de Tom Holland, vuelven Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori, Marisa Tomei y Michael Keaton, entre otros.

Con la colaboración especial de Samuel L. Jackson y Cobie Smulders, que ejercen de puente entre esta entrega y el resto del MCU; esa función fue ejercida principalmente por Robert Downey en ‘Spider-Man: Homecoming’ pero todo apunta que los Vengadores originales terminan sus aventuras en ‘Endgame’, cuyo estreno está previsto para el 26 de abril. ‘Spider-Man: lejos de casa’ llega a los cines unos meses más tarde, el 5 de julio.

También regresan a esta secuela el compositor Michael Giacchino y el director Jon Watts, que antes de trabajar para Marvel hizo ‘Clown’ y ‘Coche policial’, dos humildes producciones muy alejadas de los espectáculos basados en los cómics del trepamuros.