Lanzan a la venta peluche de murciélago decapitado por Ozzy Osbourne

En enero de 1982, Ozzy Osbourne subió al escenario junto a Black Sabbath, en medio del concierto alguien del público le lanzó un murciélago al cantante, quien pensó que era de plástico y de una mordida le arrancó la cabeza.

A 37 años del incidente, el llamado Príncipe de las tinieblas recordó el momento y lanzó a la venta a través de su página oficial un muñeco de peluche en forma de murciélago con cabeza desprendible.

Today marks the 37th Anniversary since I bit a head off a f*cking bat! Celebrate with this commemorative plush with detachable head.https://t.co/Of23jCDtaa pic.twitter.com/U8ZkmOYOey

— Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) January 20, 2019