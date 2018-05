La Youtuber Caeli denuncia intento de abuso y seguidores se burlan

A través de Instagram, Caeli contó entre lágrimas y ¿filtros de perritos? sus ‘serios’ conflictos.

“Creo es tiempo de hablar, no la estoy pasando nada bien. Lo del corazón roto no tiene nada que ver con Chamo, él y yo estamos bien. Entre los problemas que tengo es que habían suspendido mi canal de YouTube pero tras una semana logré recuperarlo pero muchos me criticaron por no contarles a fondo qué me pasaba”, comenzó diciendo la vlogger.

Aunque no ofreció muchos detallles, dijo que su último problema es que habían intentado golpearla.

“Hay una persona que casi me agarra a golpes hoy por un pésimo servicio que me dio, es un asco esa persona. La tipa me iba a agarrar a golpes, es una maldita”.

La situación la hizo pública a través de varios ‘stories’ y arrobó a la presunta agresora quien es una estilista que reside en Beverly Hills.

Los objetivos del video eran dos, el primero que sus seguidores denunciaran cibernéticamente a la mujer para que le suspendieran sus redes sociales y el segundo dejarle una moraleja a sus suscriptores.

“Todo va a mejorar y quiero que sepan que a veces la gente buscará destruirlos. Nunca se den por vencidos todo tiene solución y yo estaré bien porque yo los tengo a ustedes y ustedes a mi”, finalizó la joven.