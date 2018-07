La versión para blu-ray de Deadpool 2 tendrá un villano sorpresa: Omega Red

Las versiones extendidas de las películas de superhéroes muestran todo lo que, por cuestiones de edición, queda fuera de las pantallas de cine. La segunda parte de Deadpool no es la excepción y en su formato Blu-ray mostrará a Omega Red, villano clásico del universo Marvel.

Al principio se especulaba sobre la aparición en la película del mutante célebre por su enemistad con Wolverine, el cual es interpretado en el filme por el jugador de la NFL Dakoda Shepley, de los Jets de Nueva York.del formato de Blu-ray

El guardia de la escuadra neoyorquina se tomó una selfie mientras usaba su maquillaje de Omega Red y la puso en Instagram desde el 6 de mayo, pero no causó mucho revuelo entonces.

La versión especial mostrará una escena titulada “Chess With Omega Red” (ajedrez con Omega Red) donde es muy probable que veamos a Omega Red interactuando con Deadpool.

Por su parte, The New York Post publicó que Shepley cree que Omega Red hubiera podido tener un papel más importante en la película si no hubiera sido por lo complicado que resultaba combinar la filmación con su compromiso con los Jets.

Fuente: Vanguardia