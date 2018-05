La verdadera llamada a Luis Miguel con Verónica Castro

La serie está buenísima, no lo puedes negar.

El tercer capítulo de ‘Luis Miguel, la serie’ nos dejó con muchos sentimientos encontrados.

No podemos negar que una de las escenas más conmovedoras es cuando Luis Miguel recibe ‘esa’ llamada en el programa de Verónica Castro ‘Mala Noche no’.

En la escena de la serie, vemos que Verónica le dice que tiene a alguien al teléfono que quiere hablar con él. Todos pensamos que es su mamá, Marcela Basteri, pero no.

Resultó ser su compañera de reparto en la película ‘Fiebre de Amor’.

Todo esto pasó en la serie, pero en la vida real las cosas fueron muy distintas.

Luis Miguel sí asistió al programa de Verónica Castro y sí recibió una llamada, y sí luce un poco raro cuando se da cuenta quién está al teléfono.

Pero en realidad no fue Lucero quien estaba al otro lado de la línea, sino su hermano Alejandro Gallego Basteri, como puedes ver en este video:

Y EN LA VIDA REAL.

En Los Ángeles, California:

“El tiempo lo es todo, es todo lo que tenemos”, afirmó el cantante mexicano Luis Miguel en su concierto en el Hollywood Bowl, a donde regreso energético y entregado dejando atrás una estela de contratiempos con recesos, enfermedades y cancelación de eventos en los últimos años.

Esta vez el cantante se le escuchó con una potente voz y entregó un recorrido musical a veces con temas completos y en otros con medley junto con algunos de sus más recientes temas y hasta entrego un dueto virtual con uno de los más grandes cantantes en Estados Unidos, Frank Sinatra.

En el show de dos horas en el icónico Hollywood Bowl ante más de 17 mil asistentes, el astro mexicano se le vio relajado y hasta disfrutó en grande la entrega de su público al que le reconoció en otro momento lo que han significado en su carrera. “Ustedes son las estrellas”, apuntó.

“Tantas historias, tantas vivencias. Dos cosas fundamentales en mi vida mi música y ustedes, nadamás”, sentenció el interprete que ha reanudado su gira de conciertos por Estados Unidos que hace unos días empezó en San Diego y en donde se le vio en buen estado físico.

“Gracias por hacer esta noche especial, gracias por venir a compartir conmigo un tiempo, gracias por esta bellísima vida que me ha tocado vivir, gracias de todo corazón”, señaló en la interlocución que preparo para su público que de nueva cuenta lo abrazo a distancia.

Como es su costumbre Luis Miguel se presentó vestido de forma elegante con traje y corbata negros y camisa blanca. En un momento se aflojó la corbata para después desprenderse de ella; regresar con chaleco y al final con camisa negra.

Sus seguidores festejaron que se le haya escuchado en gran nivel y haya dejado atrás una mala racha de unos dos años, en los que tuvo que cancelar conciertos por problemas de salud y enfrentó problemas legales en Estados Unidos.

Luis Miguel arrancó su gira “México por siempre” en la que de nuevo trajo sus más sonados éxitos en baladas acompañado de mariachi y hasta ofreció un apartado íntimo acompañado de un pianista y un saxofonista.

Su recorrido fue extenso desde sus primeros éxitos, como “Ahora te puedes marchar”, “Palabra de honor”, “Isabel” y “La incondicional”; pasó a los boleros con “No se tú”, “Se te olvida”, “Por debajo de la mesa” y “La barca”, además con mariachi ofreció temas como “El siete mares”, “Llamarada” y “La fiesta del mariachi” respaldadas en pantallas gigantes con una bandera de México y lugares sitios icónicos de este país.

En sus 36 años de carrera artística, y a punto de entrar al clan de los de 50 años, Luis Miguel ha lanzado 33 discos de los que ha vendido en conjunto más de 100 millones de copias alrededor del mundo.

Su más reciente álbum, “¡México por siempre!”, incluye clásicos del repertorio mexicano como “No me amenaces”, “Qué bonita es mi tierra” y “Serenata Huasteca”.

En otro momento ofreció una combinación de éxitos como “Cuestión de piel”, “Oro de ley”, “Esa niña”, “Fría como el viento” y “Entrégate”.

Al final lanzó pelotas negras gigantes al público y entregó flores blancas a los asistentes de la primera fila mientras caía una lluvia de papeles de colores.

Martha y su esposo Javier Hernández se dijeron ser fanáticos de hueso colorado y compartieron haber disfrutado el concierto, “Hace unos años lo vimos en un concierto en donde sólo canto una hora y ya no regreso ahora si desquitó el boleto y se le oye muy bien su voz”, indicaron.

Carmen Sánchez, una mexicana con 18 años en Estados Unidos se dijo extasiada porque no había podido ir a un concierto de Luis Miguel en este país “Tengo la mayoría de sus discos soy su fan y la verdad me impresionó su voz, es el mejor”, dijo casi histérica.

La tapatía Lorena Gallegos se quejó que hubo algunas canciones que no interpretó “pero con lo que canto me dejo feliz no me la creo pude escucharlo de nuevo es un grande es el mejor es mi sol, chiquitito, es mi amor secreto aunque ya se lo dije a usted”, expresó.

