La tatuadora Kat Von D anuncia que no vacunará a su hijo

“Tengo la intención de criar a un niño vegano, sin vacunas”, aseguraba en su red social.

“Sabía desde el momento en que anunciamos nuestro embarazo que nos bombardearían con consejos no solicitados. Algunos buenos y otros cuestionables, no solicitados, no obstante. También estaba preparado para la reacción y las críticas que obtendríamos si decidimos ser abiertos acerca de nuestro enfoque personal para nuestro embarazo”, seguía Von D.