La serie Mr. Robot concluirá en 2019, después de cuatro temporadas

Mr. Robot, la serie creada por Sam Esmail y protagonizada por Rami Malek y Christian Slater, llega su fin en 2019, anunció la cadena USA Network.

La cuarta temporada iniciará el próximo año, luego de tomar un descanso en 2018, mientras que su nueva tanda de episodios será conformada por 12 entregas, dio a conocer Hollywood Reporter.

Mientras que el plan original para la serie era que estuviera conformada por 5 temporadas y que la cuarta contará con 8 capítulos, las modificaciones recientes obligan a recortar el programa.

“Cuando creé por primera vez el mundo de Mr. Robot, pensé que sería una serie de televisión de nicho con un pequeño grupo de seguidores. En los últimos tres años, se ha convertido en mucho más, y el reconocimiento del programa me honra continuamente, por el elenco y el equipo increíble que trabajan incansablemente para ayudar a dar vida a mi visión”, dijo el director.

Los actuales compromisos de Sam Esmail, su creador, con el proyecto protagonizado por Julia Roberts, Homecoming, lo obligaron a optar por la conclusión del programa el próximo año.

“Desde el primer día, me he estado encaminando hacia una conclusión, y al avecinarse la próxima temporada del Mr. Robot, he decidido que la conclusión finalmente está aquí”, agregó Esmail en su entrevista con la revista estadounidense.

Fuente: Vanguardia