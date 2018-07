La serie Altered Carbon volverá a Netflix para una segunda temporada

La serie Altered Carbonregresará a Netflix para su segunda temporada; el actor Anthony Mackie será quien protagonice e interprete a “Tekeshi Kovacs”.

En la primera temporada, “Tekeshi Kovacs” despierta en otro cuerpo, tras pasar 250 años dormido.

La serie, está proyectada en un mundo futurista donde la mente fue digitalizada y basada en las novelas clásicas de ciencia ficción de Richard K. Morgan

Además, Laeta Kalogridis regresará como co-showrunner y productora ejecutiva junto con Alison Schapker.

Anthony Mackie es reconocido por su papel de “Falcon” dentro de la familia Marvel Comics, junto con otros papeles como Million Dollar Baby, Brother to Brother, Shelter, Pain & Gain, The Adjustment Bureau y The Night Before.

Por otro lado, Mackie pronto podrá verse en la pantalla grande en la película The Hate U Give, basada en la novela más vendida de Angie Thomas, que se estrenará el próximo 19 de octubre.

Dentro de este enlace: www.netflix.com/alteredcarbon puedes obtener más información acerca de la serie Altered Carbon.

Fuente: Sin Embargo