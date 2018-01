La secuela de El resplandor llegará a la pantalla grande

Mike Flanagan, director de El juego de Gerald y Hush entre otras, será el encargado de adaptar a la gran pantalla la secuela de El resplandor, según adelanta el medio especializado Deadline. La película se basará en la novela de Stephen King, Doctor Sleep (Doctor Sueño) que fue publicada en 2013.

La continuación de la historia de Stephen King se centra en la vida de Danny Torrance, el que fuera el niño de El resplandor. Con 40 años, tiene que enfrentarse a los mismos demonios que acabaron con su padre en el hotel Overlook: la ira y el alcoholismo.

Estos problemas empañan el don de Danny, su resplandor, un poder que volverá cuando deje el alcohol. En ese momento compartirá su habilidad con una joven que es perseguida por un grupo que quiere apropiarse de este poder.

La segunda parte de El resplandor establece conexiones con su predecesora en el cine. El libro de Stephen King fue llevado con éxito a la gran pantalla por Stanley Kubrick en 1980. La película estuvo protagonizada por Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd y Scatman Crothers.

Kubrick tenía claro desde el principio que haría cambios respecto a la historia original en la que se basaba, la novela de Stephen King. No le gustaba que terminara con un fallo en la caldera que hacía que todo el hotel saltara por los aires con Jack dentro y madre e hijo a salvo en el exterior. No fue el único cambio, de hecho El resplandor más que una adaptación es una re imaginación de la novela de Stephen King, que no acabó de convencer al escritor.

De hecho hubo otra adaptación, en este caso para la televisión, que sí contó con la aprobación del escritor. El resplandor en formato miniserie de tres capítulos llegaba en 1997 interpretada por Rebecca De Mornay y Steven Weber.

Fuente: ElDiario.es