La reacción del hijo de Yañez tras golpe a reportero

Francisco Fuentes fue el reportero a quien Eduardo Yáñez agredió el martes pasado durante una entrevista en la alfombra roja de la presentación de una aplicación. Lo anterior lo publicó el diario El Universal.

El miembro del equipo del programa de televisión El Gordo y la Flaca no emitirá ningún tipo de información que no sea por medio del personal de Univisión.

Luego de haber ofrecido su versión de lo sucedido en el mismo programa para el que trabaja, Francisco Fuentes ahora ha dejado el caso en manos de la televisora.

Ayer por la tarde, Eduardo Yáñez, de 57 años, se disculpó a través de su cuenta de Twitter pero sin referirse al reportero por su nombre.

“Quiero pedir una sincera disculpa al público y a la persona afectada por mi acción. No fue la correcta. Mi vida personal no está a la venta”, escribió Yáñez.

Pero en esa misma red social, el hijo de Eduardo respondió a algunos amigos que le preguntaron por el incidente. “El video habla por sí mismo. Muy mal. Pobre reportero, no se merecía eso”, escribió primero.

Luego, hizo una alusión a haber vivido situaciones similares con su padre. “Gracias por tu apoyo , yo dije desde un principio que la verdad saldría sola, me alegro no tener que aguantar ese maltrato nunca más”.

La agresión sucedió en Los Ángeles, California. El actor se molestó por una pregunta que lanzó el reportero sobre su hijo, y reaccionó con una agresión física que se hizo viral.

“Ya no me faltes al respeto”, advirtió Eduardo Yáñez al reportero, quien contestó que no lo estaba haciendo y entonces el actor respondió con una cachetada.

Paco Fuentes piensa tomar acción legal contra Yáñez; luego de la agresión acudió con agentes de la policía y recibió atención médica.

Así contesta Eduardo Yáñez/Captura de pantalla

El incidente se provocó luego de que Fuentes le preguntó al actor qué pensaba de que su hijo hubiera lanzado una crowdfunding para reunir dinero para arreglar su automóvil.

“Si estás tan interesado, mándale tú el dinero”, fue la primera respuesta de Yáñez. Tras una breve discusión en la que el reportero le aseguro que solamente estaba haciendo su trabajo de ser “vínculo” entre el artista y el público, Yáñez reaccionó con una cachetada que provocó el azoro de quienes estaban alrededor, incluyendo al actor Eugenio Derbez y la cantante Alessandra Rosaldo, que iban detrás de él en la alfombra.

El hijo de Eduardo Yáñez arremetió de nueva cuenta contra el artista durante una entrevista concedida al programa De Primera Mano, donde explicó cómo fue que la supuesta agresividad de Yáñez se apoderó de él.

“La verdad siempre ha sido de esa manera, yo traté de ser un buen hijo lo más que pude, hasta que empezó con la falta de respeto y humillaciones y ya no aguanté, la verdad ese tratamiento que se puso de hormonas cambio a mi padre completamente”, reveló Eduardo Yáñez García.