La película mexicana ‘Roma’ es semifinalista rumbo al Oscar

La película mexicana Roma, de Alfonso Cuarón, se situó entre las nueve precandidatas al Oscar a la Mejor Película en Lengua Extranjera, junto a la colombiana Pájaros de verano, informó hoy la Academia de Hollywood a través de un comunicado.

Estos son los dos únicos largometrajes latinoamericanos de un listado que también incluye la danesa The Guilty, la alemana Never Look Way y la japonesa Shoplifters.

Completan la relación de semifinalistas a la estatuilla la película kazaja Ayka, la libanesa Capernaum, la polaca Cold War y la surcoreana Burning.

Fuente: Excélsior