La película de Friends ya tiene ‘trailer’

¿Te imaginas a Rachel de terapeuta a Phoebe de Médico y el divorcio de Monica y Chandler? Además de un destino incierto para Joey, esto es lo que plantea un trailer falso sobre una de las series más aclamadas de la historia, cuyos protagonistas a estas alturas están conflictuados con los descalabros propios de la edad adulta. Y aunque los seguidores mueren por un proyecto juntos de este grupo de personajes que les rompiera el corazón cuando la serie era la número uno de la pantalla, el trailer es falso y aún así ya tiene más de un millón de vistas, una cantidad que comprueba que esta serie debería volver a revivir.

La serie acaba de ser noticia porque la generación Millenial que acaba de empezar a verla no tuvo la misma respuesta que tuvieron los fans de la serie hace casi dos décadas. Según un reporte del periódico británico The Independent, la serie no encuentra nuevas audiencias dentro del Reino Unido porque los jóvenes que comenzaron a verla a través de la plataforma de contenido streaming quedan impactados por el tratamiento que se hace de determinadas situaciones relacionadas con temas de género e identidad sexual. Es por eso que algunos millennials expresaron a través de las redes sociales que encuentran al programa “sexista” y “homofóbico”.

Friend sin dudas fue un éxito en pantalla y las historias de sus seis protagonistas fueron seguidas de cerca por millones de espectadores que festejaron cada una de sus ocurrencias y esperaban cada año la confirmación de una nueva temporada. Los actores que interpretaron a Mónica, Joey, Rachel, Ross, Phoebe y Chandler dejaron de ser desconocidos y se transformaron en estrellas que, durante 2004, el último año en el que se emitió el ciclo, llegaron a cobrar un millón de dólares por programa.

Fuente: Vanguardia