La octava temporada de The Walking Dead regresa a la televisión el próximo 25 de febrero

Este 25 de febrero vuelve a la pantalla la segunda parte de la octava temporada de la serie The Walking Dead. El final de la primera parte dejó a sus seguidores impresionados con la posibilidad de la muerte de Carl Grimes tras la mordida de un caminante (o no, después de las últimas declaraciones de uno de los creadores de la serie, donde decía que a lo mejor Carl no moría). Y el primer capítulo titulado “Honor” se centrará, en un principio, en la despedida del hijo de Rick Grimes.

Ocho nuevos episodios completarán la octava temporada llena de acción que comenzó en octubre pasado. La serie número uno a nivel mundial por quinto ciclo consecutivo y con gran cantidad de seguidores en América Latina, cuenta con la producción ejecutiva de Scott M. Grimple, Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, Greg Nicotero, David Alpert y Tom Luce.

Se trata de una adaptación de las novelas gráficas homónimas, escritas por Robert Kirkman y publicadas por Image Comics, que cuentan la historia de los meses y años luego de un apocalipsis zombie, y siguen a un grupo de sobrevivientes, dirigido por el oficial de policía Rick Grimes (Andrew Lincoln), que viaja en busca de un lugar seguro. Las cosas ahora en la serie se pondrán más violentas pues Rick le declaró la guerra a Negan, el líder de los Salvadores.

Así, en los capítulos que siguen se verá el desenlace del enfrentamiento entre Rick y su rival de estas últimas temporadas, Negan (Jeffrey Dean Morgan). Después de que Negan y su ejército de Salvadores escaparan del encierro, atacaran Alexandría y destruyeran la pequeña comunidad. Es de esperar que, cuando Rick contraataque, también busque provocarle el mayor daño posible a Negan. Habrá que estar atentos a la historia.

Esta emocionante segunda mitad de la temporada explorará el sacrificio necesario para crear el mundo nuevo. Se verán venganzas y dolores individuales que usarán como motivación para construir un nuevo futuro lleno de esperanza y promesas para todos. Este primer episodio de la vuelta de la serie es de 82 minutos, una duración superior a la habitual.

¿Y QUIÉN PASA A FEAR THE WALKING DEAD?

En noviembre la producción de la serie dio a conocer que será Morgan, interpretado por el actor británico Lennie James quien pasará a la serie hermana Fear The Walking Dead.

Se especulaba con que el personaje apareciera en un par de episodios, pero según informó EW, que citó fuentes del rodaje, Morgan podría convertirse en un personaje fijo de la ficción. Y como las líneas temporales son diferentes en ambas series (Fear transcurre entre las temporadas 1 y 2 de The Walking Dead) la duda queda en si se verá a Morgan antes de llegar a Alexandria o habrá un gran salto temporal en la precuela y se verá a Morgan después de todo lo que acontezca al final de la octava temporada.

Fuente: Infobae