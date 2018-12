La NASA aconseja a Marvel sobre rescate de Tony Stark en Vengadores: Endgame

Después del lanzamiento del tráiler de Vengadores: Endgame, los fans comenzaron a tuitear a la NASA para rescatar a Tony Stark de las profundidades del espacio. Para sorpresa de los seguidores, la organización ha respondido ofreciéndole a Marvel Studiosconsejos sobre cómo llevar al personaje de Robert Downey Jr. de vuelta a casa.

Una sorprendente respuesta, aunque no es de extrañar que la NASA se haya tomado la molestia de contestar a los seguidores, después de que el tráiler rompiera el récord de visitas en un solo día.

El tráiler de Vengadores: Endgame arranca con un desesperado Tony Stark, que vaga a la deriva en el espacio y que, sin esperanzas de sobrevivir, envía un mensaje a su amada Pepper Ports: “Si encuentras esta grabación no te sientas mal, una parte del viaje es el final”, dice Iron Man. “La comida y el agua se acabaron hace cuatro días, el oxígeno se acabará mañana”, finaliza.

Habrá que esperar hasta el 26 de abril para ver si Tony Stark consigue regresar a casa. Mientras tanto, los fans de Marvel tienen una cita en las salas con Capitana Marvel, el filme protagonizado por Brie Larson y que se estrenará en el 8 de marzo de 2019.

Hey @Marvel, we heard about Tony Stark. As we know, the first thing you should do is listen in mission control for “@Avengers, we have a problem.” But if he can’t communicate, then we recommend ground teams use all resources to scan the skies for your missing man pic.twitter.com/zavXrsPljq

— NASA (@NASA) December 9, 2018