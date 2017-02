La moda en Hollywood son los hijos gemelos

Ricky Martin

El cantante se convirtió en padre de Matteo y Valentino, quienes llegaron a su vida mediante una madre de alquiler en el 2008, actualmente los menores tienen 8 años de edad. Aunque los niños no cuentan con una estabilidad en su vida por motivos de la agenda de su padre, el boricua no los quiere dejar y los lleva con él a sus viajes y presentaciones. “Mucha gente me dice que necesitan estabilidad en sus vidas, pero a quien necesitan es a mí, esta vida es la que es normal para ellos; además tengo unos padres que me apoyan mucho y me ayudan”, comento en una entrevista.