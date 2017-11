La indignante defensa de Morrissey a Kevin Spacey

Tras el escándalo por las denuncias sobre los supuestos abusos sexuales del actor estadounidense Kevin Spacey, el cantante Morrissey salió a defenderlo y cuestionó la acusación de Anthony Rapp, quien aseguró que a los 14 años fue acosado por parte de la estrella de House of Cards, quien en ese momento tenía 26 años.

Lejos de condenar los actos del prestigioso actor, el ex The Smiths lo apoyó públicamente, incluso minimizando los episodios narrados por las víctimas.

El artista inglés, en entrevista con la publicación alemana Spiegel Online, declaró que no ve problema en la situación descrita. Junto con calificar de “ridículas” las afirmaciones contra Spacey, Morrissey argumentó que las definiciones de acoso sexual y acoso se han vuelto demasiado amplias como para poder comprenderlas en la era moderna.

Aunque aclaró que condena la violencia sexual contra cualquier persona, Morrissey cree que a veces “la persona a la que se refiere como víctima está simplemente decepcionada”.

“Las acusaciones son ridículas (…) por lo que yo sé, estuvo en una habitación con un chico de 14 años. Kevin Spacey tenía 26 y el chico, 14. Uno se pregunta dónde estaban los padres de ese niño, uno se pregunta si él no sabía qué era lo que iba a pasar. No sé ustedes, pero en mi juventud nunca estuve en situaciones así. Nunca. Siempre supe lo que podía llegar a suceder. Cuando estás en la habitación de alguien, tienes que ser consciente de a dónde te puede llevar eso”, expresó, para luego poner en duda la verosimilitud de los relatos de las víctimas: “Es por eso que no me parece muy creíble. Me parece que Spacey fue atacado innecesariamente”, concluyó el intérprete.

Fuente: Infobae