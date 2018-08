La furia de Brad Pitt contra Angelina Jolie

Es un nuevo round de un divorcio que ya lleva casi dos años de escándalos y acusaciones muy serias. Pero no será el último. Brad Pitt se siente furioso luego de que su ex esposa Angelina Jolie lo acusara de haber violado las pautas de separación y no transferirle el dinero acordado para el mantenimiento de sus seis hijos.

El escándalo, después de meses de tranquilidad, parece haber reflotado en la última semana y no detenerse. A tal punto que ayer la actriz debió regresar de un viaje al exterior que había realizado con sus pequeños por pedido de su padre, quien la acusó de violar lo acordado.

Pero al parecer, la batalla post-divorcio no se detendrá. Los capítulos prometen ser más y más serios y con un final incierto. Para Pitt es “desagradable” y “terrible” que Jolie haya hecho públicos algunos puntos del acuerdo que mantuvieron y lamenta que sus hijos vayan a “leer sobre eso en las redes sociales” en lugar de conocer los detalles por sus padres.

De acuerdo a The Blast, un sitio que tuvo acceso a una fuente muy allegada a Pitt, la mega estrella de Hollywood cree que con el tiempo Angelina se dará cuenta que cometió un severo error al hacer públicas sus diferencias y los términos de su agria separación.

Jolie hizo público que estaba evaluando realizar una demanda de compensación por una supuesta falta de cumplimiento por parte de su ex. La nueva estrategia de la talentosa actriz y directora de cine sorprendió a Pitt quien no esperaba que hiciera conocer las diferencias entre ambos, cuando hasta el momento habían sido muy cuidadosos con sus declaraciones.

Jolie se mostró mucho más agresiva a partir de la contratación de un nuevo equipo legal, experto en divorcios conflictivos y que está detrás de la nueva estrategia de prensa. Ahora quiere ir tras el dinero que el actor ganó producto de sus trabajos durante el tiempo en que estuvieron juntos.

Pero Pitt respondió de forma furiosa tras ser acusado de no haber pagado los alimentos de sus hijos. Comprobó que le dio a Jolie unos 8 millones de dólares para “asistirla a comprar su actual residencia” y que además pagó por encima de 1.3 millones de dólares “en cuentas para beneficio de Jolie y los niños”.

Lo cierto es que esta película con dos protagonistas estelares promete tener otros capítulos, luego del comunicado de Angelina y las frases que Pitt filtró a la prensa para responder a las demandas. Como siempre ocurre en estas ocasiones, los niños quedaron en el medio de la disputa.

