La cuarta temporada de Black Mirror promete no perder el hilo crítico sobre el desarrollo tecnológico y su impacto social

Black Mirror se animó a mostrarnos los estragos que pueden provocar el uso indebido de la tecnología, cómo vivimos en una sociedad que actúa en masa observando más al otro que a nosotros mismos.

Esta nueva temporada contará con seis capítulos. El primero es Arkangel (dirigido por Jodie Foster, que ya realizó un episodio de Orange is the New Blacky otro de House of Cards). Una madre pierde por unas horas a su pequeña hija y, cuando logra recuperarla, decide someterla a un extraño experimento que le permite saber dónde está su hija en todo momento. Por supuesto: las consecuencias no serán del todo buenas.

Crocodile es el nombre de otro capítulo donde una máquina permite acceder a los recuerdos de la mente de cualquier persona. Protagonizan Andrea Riseborough, Andrew Gower y Kiran Sonia Sawar.

Black Museum nos muestra un museo donde se reúnen todos los artefactos criminales de la historia, y quienes lo visitan pueden experimentarlos. El elenco lo componen Babs Olusanmokun, Douglas Hodge y Letitia Wright.

El cuarto episodio es Hang The DJ. El tráiler nos muestra a jóvenes que intentan buscar una pareja ideal a través de un sistema que pareciera funcionar a la perfección. Allí veremos a Tim Van Patten, George Blagden, Georgina Campbell y Joe Cole.

Metalhead es el quinto capítulo, y está filmado en blanco y negro. No sabemos mucho salvo que una mujer intenta comunicarse con alguien ante una amenaza incierta. Forman parte de este episodio Maxine Peake, Jake Davies y Clint Dyer

Y por último, USS Callister, con una mezcla de series de los años 70, viaje al espacio y misiones especiales a cargo de un capitán. Protagoniza el actor de Fargo Jesse Plemons, Cristin Milioti de la recordada How I Met Your Mother y Jimmi Simpson.

Fuente: Infobae