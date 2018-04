La casa de moda italiana Dolce&Gabanna presenta una polémica colección en la CdMx

La colección que recientemente presentó en México la firma italiana Dolce&Gabanna empezó a causar polémica en las redes sociales porque muchos consideran que la casa de modas se está apropiando de símbolos y diseños nacionales en lugar de hacer un homenaje a la cultural azteca.

La firma realizó su primer desfile en el país en el Museo Soumaya de la capital, propiedad del multimillonario Carlos Slim Helú, quien acudió acompañado de la actriz Sofía Loren.

En la pasarela se presentaron modelos inspirados en la pintora Frida Kahlo, el clásico mariachi, la Virgen de Guadalupe –considerada la “santa patrona” de los mexicanos­, así como tocados y diseños de las telas que exaltan los colores nacionales.

Los diseñadores Domenico Dolce y Stefano Gabbana celebraron por todo lo alto su desfile en la capital azteca, sin embargo, sus diseños no gustaron a todos. Ya en el pasado existieron discusiones con otras marcas de ropa como Net­A­Porter, por considerar que en lugar de hacer homenajes a la cultura y a los pueblos indígenas se han apropiado de sus diseños y los han reproducido de manera errónea.

“El traje charro no es ‘fashion’ Y lo de la bandera…..un poco raro que no? Eh Que importa van a ganar dinero de cualquier forma”, comentó la usuaria @mahuizohcitlali.



Otro usuario, consideró que “mas me parece apropiación.. recuerden que todo es negocios para esas marcas”.

Aunque también hay críticas a favor, la colección recibió en redes calificativos como “espantoso” y “un show desagradable”.

En otros países, las banderas nacionales se pueden usar en distintas prendas, pero en el caso de México, podría implicar una sanción.

Existe una normatividad llamada “Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno nacionales” en la que establece que el “desacato o falta de respeto a los símbolos patrios se castigarán, según su gravedad y la condición del infractor, con multa hasta por el equivalente a 250 veces el salario mínimo, o con arresto hasta por 36 horas. Si la infracción se comete con fines de lucro, la multa podría imponerse hasta por el equivalente a mil veces el salario mínimo”.

Previo a la pasarela, la firma desplegó en redes sociales una serie de mensajes y videos alusivos a México.

