La camiseta que todas las fans de las Spice Girls van a querer,

En su cuenta de Instagram, @victoriabeckham, la diseñadora compartió un mensaje y una fotografía en donde está al frente de una chica y ambas llevan puestas narices de payaso. En el post se puede leer: “Viajé a Kenia y vi increíbles programas apoyados por Red Nose Day USA. Las chicas de estos programas están usando las clases de boxeo no sólo para aprender defensa personal, sino también liderazgo, poniéndose en contacto con su ‘girl power’. Estas jóvenes mujeres que conocí allí me inspiraron tanto. Y no es sólo sobre ser fuerte en el ring; estas chicas son futuras doctoras, abogadas y sobre todo cambian el juego y escriben sus propias historias, y perfilarán el futuro de sus comunidades. Eso es el girl power”