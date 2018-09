Kit Harington pide más actores homosexuales en las películas de Marvel

El actor Kit Harington lamentó la falta de oportunidades que tienen los actores y actrices LGTB en las producciones fílmicas de Hollywood, en especial en las exitosas películas del universo cinematográfico de Marvel(MCU).

El británico fue entrevistado durante el Festival Internacional de Cine de Toronto, donde se encuentra presentando The Death and Life of John F. Donovan y señaló que en el cine la masculinidad es un atributo que en el cine solo encarnan hombres heterosexuales, lo que relega a los intérpretes gais a otros papeles, dio a conocer Variety.

“Hay una gran problema al pensar que la masculinidad y la homosexualidad no pueden ir de la mano”, dijo el actor que da vida a Jon Snow. “En las películas de Marvel, nunca hay superhéroes que sean gais en la vida real. ¿Cuándo va a ocurrir algo así?”, agregó.