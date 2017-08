Kim Kardashian se enfrenta a una demanda de 100 millones de dólares

Es por ese motivo que la compañía presentó este lunes en una Corte Federal de California una demanda contra Kardashian, de 36 años, por 100 millones de dólares (cifra que consideran que cubrirá sus pérdidas de beneficios), ya que ella se está llevando un porcentaje de los beneficios de las ventas de LuMee. La firma Urban Outfitters también es objeto de la demanda por haberse beneficiado del incremento de las ventas de las carcasas de esta marca. Aunque la celebrity no se ha pronunciado sobre esta batalla legal, sus representantes han asegurado en un comunicado que la demanda por la patente no tiene ningún sentido y que su representada no ha hecho “absolutamente nada malo”.

“En enero de 2016 fue la primera vez que Kim Kardashian promocionó las LuMee, y doblamos las ventas de 2015 en un mes”, confesó a Fashionista sobre el acuerdo con la celebridad y empresaria Allan Shoemake, fundador de la empresa de las carcasas luminosas. La demanda, por supuesto, también solicita que Kim Kardashian abandone todo tipo de promoción de este producto que empezó a vender mucho antes de que le pagaran por ello.