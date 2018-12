Kevin Spacey aparece en un extraño video tras el anuncio de que será procesado por abuso sexual

El mismo día en que un fiscal del estado de Massachusetts anunciara que el actor estadounidense Kevin Spacey será procesado el próximo 7 de enero por presunto abuso sexual a un menor, Spacey publicó un extraño video en Youtube titulado ‘Let Me Be Frank’ (‘Déjame ser Frank’), que deja abierta la posibilidad de su regreso a la exitosa serie de Netflix ‘House Of Cards’, en donde interpretó al político Frank Underwood.

De pie en una cocina mientras termina de lavar los platos, Spacey dice: “Yo sé que ellos quizá intentaron separarnos, pero lo que nosotros tenemos es demasiado fuerte, demasiado poderoso, y compartimos todo”.

“Te conté mis secretos más oscuros, te mostré exactamente de lo que es capaz la gente, te conmocioné con mi honestidad”, prosigue el actor.

En la sexta temporada de ‘House Of Cards’, Spacey fue apartado de la serie tras verse salpicado por varios escándalos por supuestos abusos sexuales. Sin embargo, en el video difundido el actor parece sugerir la posibilidad de un posible regreso de Frank Underwood. “Sé que lo quieres de regreso”, concluye el actor.

El año pasado Spacey se vio envuelto en un escándalo cuando el también actor Anthony Rapp lo acusó de haber intentado seducirlo en 1986, cuando tenía 14 años.

A raíz de esa declaración, más de 30 hombres aseguran que fueron víctimas de acercamientos sexuales por parte del actor. Esta situación lo llevó a declarar su homosexualidad y a ingresar a una clínica de rehabilitación. Asimismo, en medio de las acusaciones, Spacey quedó afuera de la famosa serie producida por Netflix.

Fuente: RT