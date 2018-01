Keanu Reeves producirá serie basada en la saga ‘John Wick’

El universo de la saga John Wick llegará a la pantalla chica como serie, misma que llevará por título The continental y será producida por el actor Keanu Reeves, quien ha sido el protagonista de dicha franquicia.

La empresa Starz realizó el anuncio oficial este fin de semana durante la rueda de la Asociación de Críticos de Televisión, y replicado por medios internacionales, en la cual indicó que Reeves no será la estrella del programa pero sí realizará una participación especial.

El encargado de realizar el guión será Chris Colins, quien ha hecho trabajos como Son of Anarchy, Man in the high castle y The wire, entre otros, Además, entre el equipo creativo se cuenta a Basil Iwanyk y Chad Stahelski.

The continental no se centrará en el personaje de John Wick sino en el hotel homónimo que sirve como refugio para los asesinos.

“Esta serie es realmente diferente a cualquier otra en la televisión”, expresó el CEO de Starz, Chris Albrecht, en declaraciones recogidas por The Hollywood Reporter.

“‘The continental’ promete incluir atronadoras secuencias de lucha y disparos intensos entre asesinos profesionales y sus objetivos, algo que los fanáticos de la franquicia esperan, además se presentarán personajes nuevos y oscuros que habitan en ese mundo subterráneo”; expresó el ejecutivo.

La franquicia John Wick, producida por Lionsgate, propietaria ahora de la empresa Starz, recaudó casi 300 millones de dólares alrededor del mundo. La tercera entrega de este filme, con Reeves como protagonista, llegará en 2019.

Fuente: Notimex