Kate Winslet contó cómo se rebeló contra Harvey Weinstein en 2009

La orden era clara, si ganaban una estatuilla, todos los actores que hubieran trabajado con Harvey Weinstein debían subir al escenario y agradecerle al productor en la ceremonia de la Academia de Hollywood. Pero cuando Kate Winslet en 2009 se llevó el Oscar por su papel en The Reader, ella nombró a 19 personas, pero no a Weinstein.

“Fue absolutamente deliberado. Recuerdo que me dijeron: ‘asegúrate de agradecer a Harvey si ganas’. Y yo recuerdo darme la vuelta y decir: ‘no, no lo haré’. Y no tiene nada que ver con ser agradecida; si la gente no tiene buen comportamiento, ¿por qué tendría que agradecerle?”, reveló la estrella en una entrevista a Los Ángeles Times.

Estas declaraciones fueron compartidas por la también protagonista de Titanic, quien se sumó a las condenas contra el poderoso empresario cinematográfico.

“El hecho de que no tenga que volver a tratar otra vez con Harvey Weinstein es una de las mejores cosas que me hayan pasado y estoy segura de que este sentimiento es universal”, afirmó.

En declaraciones a The Times, Kate recordó que el realizador trataba de recordarle su importancia en la industria del entretenimiento. “Él era intimidante y desagradable”.

Fuente: Infobae