‘Kalimán’ vuelve a la conquista del mercado del cómic

A 28 años de su última publicación oficial, el superhéroe mexicano “Kalimán” regresa recargado de energía con una versión detalla sobre sus orígenes.

Édgar David Aguilera, director de la compañía Superhéroes, detalló que el lanzamiento del primer número de la nueva saga, titulado “El origen de Kalimán. El legado de Kali”, buscará cautivar a la nuevas generaciones y reconquistar a quienes ya conocen a este mítico personaje.

En 1963 nació en México “Kalimán”, una radionovela que relataba las aventuras deun superhéroe con grandes poderes mentales, entre ellos la hipnosis y el viaje astral. Debido a su gran éxito comenzó la publicación de una historieta que se editó de manera semanal por al menos 25 años consecutivos.

La nueva saga, sostuvo el también actor de doblaje, ve la luz a casi tres décadas de no lanzarse una publicación oficial.

No se había hecho una saga nueva después de que murieran sus creadores, Rafael Cutberto Navarro y Modesto Vázquez, se hicieron reimpresiones, números especiales, pero nunca una saga nueva”, refirió.

En el marco de la Conque 2019, Aguilera aseguró que esta nueva entrega estará compuesta por cuatro números, los cuales se publicarán mensualmente a partir de este fin de semana y que narran el origen oficial del superhéroe mexicano.

Es algo que no se había contado nunca oficialmente. Había existido la versión de una leyenda pero no fue aprobada y luego se contó una historia en los 90 que más bien fue un rumor, no una saga ni una historia oficial”, agregó con contundencia.