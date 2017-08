Justin Bieber canceló su gira y le escribió una carta a sus fans: “No espero que me entiendan”

“Estoy muy agradecido por este viaje junto a todos ustedes. Agradecido por las giras, pero más agradecido de poder enfrentarme a esta vida con ustedes. Aprender y crecer nunca ha sido fácil, pero saber que no estoy solo me permite seguir adelante. He dejado que mis inseguridades se lleven lo mejor de mí en estos tiempos. He dejado que mis malas relaciones dicten la forma en que actúo y trato a la gente. He dejado que la amargura, los celos y el miedo conduzcan mi vida”, expresó el artista.