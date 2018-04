Tras el éxito de Jumanji: Bienvenidos a la jungla, la película más taquillera de Sony en Estados Unidos, Dwayne Johnson anunció que habría una tercera entrega. Y ahora, Tom Rothman, presidente de Sony Pictures, ha confirmado que la cinta llegará a las carteleras en diciembre del próximo año, informó Europa Press.

“Apostaría por ver a Dwayne Johnson nuevamente en cines en diciembre de 2019”, comenta Rothman durante la CinemaCon que se celebra en Las Vegas en declaraciones recogidas por The Hollywood Reporter. “No tengan prisa en darle todas las pantallas de cine a Star Wars”, bromeaba el director de Sony mientras anunciaba que Jumanji 3 llegará a los cines en diciembre de 2019, como ya se esperaba.

Jumanji: Bienvenidos a la jungla, dirigida por Jake Kasdan, se estrenó en diciembre de 2017 y consiguió recaudar más de 956 millones de dólares en la taquilla mundial. En ella, Johnson, Karen Gillan, Jack Black, Kevin Hart y Nick Jonas continuaban la historia de la cinta de 1995 que protagonizó Robin Williams.

Así, Jumanji 3 se suma a la lista de los próximos proyectos con los que Sony tiene previsto seguir cosechando éxitos. Ellos son Venom, la película protagonizada por Tom Hardy y dirigida por Ruben Fleischer, que llegará a los cines el próximo 5 de octubre; The Girl in the Spider’s Web, la nueva entrega de la saga Millennium protagonizada por Claire Foy y dirigida por Fede Alvarez, tiene previsto su estreno el 19 de octubre y Spider-Man: Un nuevo universo, la cinta de animación dirigida por Bob Persichetti, Peter Ramsey y Rodney Rothman que llegará a las carteleras el 21 de diciembre.