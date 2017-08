Julión: “No respetan el derecho de soy o no soy… se siente feo”

Julión Álvarez y su Norteño Banda reaparecieron en el Palenque de la Feria Nacional Potosina y fueron arropados por sus fans, a quienes les agradeció por su apoyo y dijo sentirse bien ante las repercusiones que trajo el haber sido incluido en la lista negra de Estados Unidos por supuestos nexos con el narcotráfico, informó Excélsior.

“Se siente feo… No me están respetando el derecho de soy o no soy”, dijo sobre algunos medios de comunicación que lo han señalado como culpable.

Se siente feo escuchar notas afirmativas… no sólo me están afectando a mí, también a la gente que está conmigo”, precisó en entrevista previa a su show.

Dijo sentirse “con la misma tranquilidad, con la misma seguridad de lo que yo he sido… del paso a paso que he dado, yo me siento muy bien, me siento contento. Tener la cabeza porque soy un hombre muy desesperado, muy corajudo, entonces, le doy gracias a Dios que me ha dado la cabeza, la paciencia suficiente para poder caminar y dejarme guiar por quien sí sabe del tema”.

Para el intérprete de ‘Te hubieras ido antes’ resultó entendible el que fuera congelada su participación en La Voz Kids, el que bajaran sus cuentas de Facebook e Instagram y fuera apagadas sus canciones.

“Era lógico que nos iban a suspender contratos, bajar cuentas… El que no se nos dé la oportunidad de tener un medio por el cual promocionar nuestro trabajo, que es de lo que vivimos, sí complica una serie de cosas… lo he comentado: ‘Dios aprieta, pero no ahorca’”.

Siendo las redes sociales una vía por la cual puede mantenerse en contacto con su público, y que fuera a través de éstas el que se difundiera su supuesta muerte, Julión aseguró que no ha reforzado su seguridad.

“Nada, nada, absolutamente… No es la primera vez que nos matan en nota, han sido muchas ocasiones, pero como dice mi papá: ‘Entre más te maten, más vidas te dan”.